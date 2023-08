Coupe de Belgique: trop lourd passif pour un réalisme absent à Tournai

On attendait avec curiosité ce test d’envergure pour Tournai. Le début de la partie donne l’impression que les Tournaisiens vont rivaliser encouragés par des supporters aussi nombreux que ceux des Oies. Un tir de Calon est détourné, et un autre de Destrain termine à côté avant que Saidi ne montre l’orientation de la suite du match en s’infiltrant sur son flanc gauche pour décocher un tir qui file au-dessus. De l’autre côté, Errhamouni donne lui aussi des sueurs froides à Calon, son centre est repris trop faiblement par Saidi pour inquiéter Gianquinto.

Ce double avertissement est immédiatement suivi d’effets avec des crochets à nouveau déroutants de Saidi avant un tir placé sur lequel le gardien tournaisien ne peut rien. Et nous n’en sommes qu’à la 11e minute ! Les infiltrations visétoises de la deuxième ligne font mal aux troupes de Luigi Nasca, et Errahmouni se présente seul face à Gianquinto qui réussit à détourner l’envoi. Une tête de Holuigue sur le toit du but ramène les Sang et Or dans le camp local mais la mainmise du match reste dans les mains des hommes de José Riga.

Du côté tournaisien, on est aussi un peu trop gentil ou les Visétois sont plus roublards c’est comme vous voulez, et s’énervent un peu sur l’arbitre qui siffle facilement pour les Oies. Holuigue est bousculé sans réaction et Dassonville prend de suite la jaune pour la faute consécutive. La fin de la mi-temps amène le second but des œuvres de Belhadj qui met dans la lucarne le caviar d’Errhamouni.

Luigi Nasca effectue un triple changement en début de seconde période, faisant entrer Brouckaert, Thambwe et Cordaro. Tournai entame à nouveau bien la période avec des essais qui réveillent le jeune gardien Tourki et ses défenseurs. Le dernier rempart détourne sur sa transversale un long ballon que Calon reprend ensuite de la tête mais la balle est dégagée. Le dernier but de Saidi à huit minutes de la fin sur le seul ballon en profondeur de la seconde période punit injustement Tournai.

Dernier petit mot pour Axel Pio qui s’est engagé avec Saint Symphorien ce week-end et restera donc en nationale. On lui souhaite toute la réussite possible. Le baptême du feu sera spécial pour lui – s’il joue –, il accueillera le Pays Vert !