Buts: 49e Mbaye (1-0), 56e Hospied (1-1). Hoogstraten: Kustermans, Emmen (66e Struyf), Havermans, Brandt, Groeneveld (115e Simons), Verheyen, Budts (66e Fall), Tilburgs, Lauwers (66e Van Vel), Van Dooren, Mbaye (115e Meeuwis). Pays Vert: Charlo, Bonnier, Hospied, Herbecq, Dubois, Valenti (88e Nzuzi), Vallera, Cortvrint (91e Delaunoit), Fosso, Dekampener (99e Dupont), Druart. Cartes jaunes: Fall, Vallera. Arbitre: M. Carrein.

"Sincèrement, je pense qu’on a réalisé une sacrée performance !" L’exclamation de Philippe Dubois au coup de sifflet final du match de Coupe de ses couleurs n’était nullement exagérée, le Pays Vert a sorti une grosse prestation ce samedi à Hoogstraten, un adversaire lui rendant deux divisions. "Une N1 où on retrouve des joueurs avec un contrat semi-pro alors que l’on reste de purs amateurs !", se plaisait à rappeler le président athois, insistant sur la différence de niveau.

Parmi les joueurs anversois à qui on donne bien plus la possibilité de penser uniquement au foot, il y a un certain Mbaye qui s’était révélé en Belgique sous les couleurs d’Acren lors de la saison 2017-2018. Exercice qu’il n’avait d’ailleurs pas fini chez les Camomilles suite à un transfert à Alost durant le mercato hivernal ! Et c’est le sympathique Ibrahima, arrivé cet été, qui a ouvert le score face au Pays Vert après le repos, matérialisant la domination locale qui aurait pu, lors des 45 premières minutes, se transformer en but, Mbaye, Groeneveld et Emmen étant contrés par Charlo ou un défenseur. À 1-0 à la 49e, chacun annonçait la fin de la messe pour les visiteurs qui profitaient toutefois de l’une de leurs rares percées pour égaliser par Hospied, l’homme en forme de ce mois d’août: 1-1 ! Pendant les 35 minutes suivantes, la défense du CS tenait bon pour filer aux prolongations qui ne donnaient rien malgré des possibilités locales d’éviter les tirs au but. Hospied, Vallera, Nzuzi et Herbecq réussissaient leur penalty, alors que Fosso et Dupont rataient le leur, actant une élimination malgré l’arrêt de Charlo face à Fall. "C’est regrettable de conclure le match de cette façon car on a livré une bonne rencontre. Certes, on a été dominé mais on a eu le mérite d’opposer une grosse résistance. En prolongations, tout était même possible vu l’état de fatigue de chacun. Notre parcours s’arrête logiquement ici vu la qualité adverse. On va en tirer les enseignements pour le début de championnat. Place à la récupération avant d’aller ce samedi à Saint-Symphorien", expliquait l’entraîneur Pascal Verriest.