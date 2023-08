AS Mazy-Spy (+10) – ASTE Kain 77-71

Ça a le mérite d’être clarifié dès le début. Pour avoir aligné le pourtant très bon Tim Corbanie, présélectionné dans sa catégorie au niveau national en fin de saison passée, l’ASTEK s’est mis hors jeu administrativement, vu que le gaillard n’a pas encore fêté ses seize ans. Ce qui a le don de susciter le courroux de Mathieu Bocquet: "Sincèrement, je prends ça comme un manque de respect, par rapport à moi, mais surtout par rapport à mon joueur et au travail du club, qui fait de la formation mais se voit infliger une telle sanction, que je trouve absolument ridicule. Tim a clairement sa place et le démontre à l’entraînement. Pour couronner le tout, on doit jouer les matches dans le vent sous peine d’amende." Pas grave, l’ASTEK en profitera pour bosser, et le retour des cadres a déjà fait du bien. Un Salmon rétabli en début de saison et la locomotive sera prête à démarrer.

La JSB deuxième… au mieux

RBC Alleur – JSB Maffle 85-71

Les Mafflois ne termineront pas premiers de leur poule mais n’ont pas démérité pour autant en visite chez un adversaire qu’ils vont retrouver dans quelque temps en championnat. Le capitaine Manu Meunier retenait le positif du déplacement: "C’était très solide en face avec des anciens mecs de R1 et même de nationale, mais on a su afficher du répondant physique pour faire jeu égal. On finit par craquer dans le dernier quart mais dans l’ensemble, cela reste une belle prestation et je suis convaincu qu’on sera prêt pour les choses sérieuses en septembre." L’ami Manu n’ose pas le dire de peur de contrarier son coach mais on le dit à sa place, Maffle jouera les play-off de R2. Le temps que toute l’équipe se mette au diapason sous les ordres du patron Pat Verdun.

35 minutes avant de craquer

Ensival – Estaimpuis (+8) 73-63

Privé de Charles, blessé, de Spegelaere, parti, et de Fiévet, Guillaume Barbieux a tenu parole en distribuant le temps de jeu à Ensival. Bon sang ne saurait mentir, Vandevoorde a ainsi pu faire parler la poudre à distance, alors que Demulder s’illustrait également. Mais même si l’on peut se réjouir de savourer le talent de Lheureux, le BCJS n’a pas pu ramener un succès de son déplacement. "Avec les 200 bornes dans les pattes avant de commencer, et quelques absents au coup d’envoi, on a tenu trente-cinq minutes avant de plier dans le money-time, confiait Baptiste Guyot. Nous avions pourtant pris jusque dix-huit points d’avance en début de rencontre mais cela reste un bon match de préparation. À nous de combler le léger manque de condition d’ici la reprise du championnat." Soulignons encore qu’avec ses seize points inscrits, Lheureux alimente déjà sa moyenne de vingt points hebdomadaires, toutes compétitions confondues.

De très bon augure pour la P1

Waremme – JSE Enghien (+8) 74-66

Les Enghiennois n’ont pas pu récidiver contre une formation de régionale 2 samedi soir. Ils ont cependant confirmé leurs bonnes dispositions et seront, à n’en pas douter, à suivre de près dès septembre prochain en première provinciale, avec toujours Godin à la baguette dans le costume de scoreur. "Nous sommes tombés sur une équipe peut-être moins athlétique que Fresh Air mais bien plus mobile. C’est une bonne expérience pour la suite de la saison. On a d’ailleurs mené pendant près d’une demi-heure de jeu avant de boire le bouillon à la suite d’un court passage à vide. On est encore revenu plusieurs fois à quatre longueurs mais en ratant la conversion des attaques suivantes pour recoller réellement. Cela reste un excellent match de préparation pour l’équipe", déclarait Laurent Wilmus, le coach.

Cap sur le championnat à l’Essor

Templeuve – Ougrée (+8) 45-47

Défait une seconde fois en l’espace de sept jours, l’Essor peut d’ores et déjà se concentrer sur le championnat. Au lendemain des 30 ans de Sophie Deglé, leur capitaine, les Templeuvoises ont toutefois livré une prestation honorable mais insuffisante pour vaincre un adversaire de la P1 liégeoise nanti de 8 points d’avance. Des trois sœurs Meurisse, seule Justine était par ailleurs alignée. Coralie, qui s’est fait poser trois points à la pommette, et Justine, devraient reprendre en ce début de semaine, ainsi que Pauline Procureur. L’ancienne Kainoise est en effet attendue au Palais des Sports. Et Kadima Mutmobo suivra fin août. "Je ne peux pas me dire satisfait car nous n’avons défendu correctement que les trois dernières minutes. Il faudra produire cette intensité quarante minutes dans quelques semaines. Cela dit, avec un groupe complet, je reste persuadé qu’on développera un meilleur jeu", modère l’entraîneur Alex De Witte.

Fin qui ne reflète pas l’ensemble

JSE Enghien (+10) – Boninne 41-90

Malgré l’ampleur des chiffres, Guy Despretz se montrait plutôt satisfait de la tournure de ce deuxième match de Coupe, sanctionné sur le papier d’un 0-20 vu le premier forfait concédé le week-end dernier. "Face à un concurrent qui ne cache pas ses ambitions de grimper encore d’un étage dans neuf mois, mes filles ont fait mieux que se défendre et à quatre minutes du terme, nos invitées n’affichaient d’ailleurs que 66 points inscrits au marquoir. Nous avons ensuite craqué mais cela ne me préoccupe pas car nous avons tenu la route une grosse demi-heure. En outre, il me manquait trois joueuses dont deux intérieures. On construit brique par brique afin d’être parées pour le début de championnat dans quelques semaines", commentait le coach de la JSE Enghien.

Grosse première mais pas assez

TEF Kain (+5) – BE Courcelles 48-55

Contre une équipe qui avait dominé sa série en R2 la saison dernière, le TEF a livré une très solide première mi-temps avant de céder au retour des vestiaires. "Dommage qu’on n’ait pas pu rebondir après la pause, car jusque-là, mes filles avaient donné entière satisfaction. C’est d’ailleurs ce que je retiendrai, pointait Sam Vankeersbulck. Mentalement, l’équipe est passée à côté du troisième quart mais elle a encore su réagir dans le dernier pour se procurer une balle d’égalisation aux lancers, non convertie pour autant. Ça laisse cependant un bon signal et je soulignerais au passage les performances de Soudant et Delbecque, qui tient toujours à tenir l’équipe malgré une gêne musculaire persistante."