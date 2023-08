Camille Laus, cinquième en finale du relais mixte: "Le meilleur des entraînements!"

Avec le chrono des séries, c’était la médaille !

Malheureusement, et alors qu’il y avait de la place pour un podium avec l’absence de la République Dominicaine ou la Jamaïque, avec suite à la contre-performance de la Pologne et la disqualification des Pays-Bas, le relais belge modifié entre la finale et les séries avec le remplacement de Florent Mabille par Jonathan Borlée allait deux secondes moins vite, franchissant la ligne en 3.13.83. Insuffisant pour viser un premier podium international pour la Tournaisienne Camille Laus qui, matin et soir, était chargée de conclure la course en tant que dernière relayeuse aux côtés de Robin Vanderbemden et Imke Vervaet, eux aussi présents lors des deux relais du jour.

Malgré le fait que la Belgique avait réalisé en séries le troisième chrono des seize engagés derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne et pouvait dès lors se montrer ambitieuse, Camille Laus préférait rester optimiste au moment de quitter la piste après avoir acté la cinquième place finale: "Cela reste positif malgré tout. Ce n’est jamais facile de se hisser en finale, puis on n’a pas fait non plus de la figuration en finale. Cinquième, je trouve que c’est déjà une bonne place lors d’un championnat du monde, même si on espère toujours faire mieux une fois qu’on a l’opportunité de s’y retrouver. Je pense surtout qu’au-delà du résultat, ces deux courses-ci avec le relais mixte vont nous aider pour les relais féminin du week-end prochain. Avoir l’occasion de faire deux courses, c’est un bon entraînement. Et le meilleur entraînement reste toujours la compétition", racontait l’athlète de 30 ans qui a été chronométrée dans un temps de 51.62 en finale.

Avec les Cheetahs, ce prochain samedi

À l’image de l’équipe, la Tournaisienne a donc été moins rapide que le matin puisqu’en séries, malgré une course solitaire, derrière les concurrents américaine et britannique mais bien devant le reste de la meute, elle avait signé un 50.49. "Là, j’ai été à fond jusqu’au bout parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il fallait à tout prix prendre l’une des trois premières places pour aller directement en finale sans attendre un éventuel repêchage au temps",expliquait encore Camille Laus que l’on reverra donc ce prochain soir, en session du soir, pour les demi-finales du relais féminin. Les Cheetahs visent là aussi la finale !