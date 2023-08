P4C: une désillusion vite digérée à Vaudignies

Le club aligne toujours deux équipes, la deuxième formation étant à nouveau dirigée par Julien Duquesne en série B. Quant à l’équipe d’Arnaud, elle évoluera en P4C, un peu dans l’inconnu. "Très honnêtement, je ne connais pas trop la série, même si j’entends de bons échos d’équipes comme Hensies B, Quiévrain, Sainte-Odile Elouges, Wiers B. Ce sera une découverte et il faudra sans doute attendre quelques journées avant de tirer un premier bilan."

Après une saison chaotique, l’important pour les Vaudigniens sera de retrouver le goût de la victoire. "C’est nécessaire de prendre un bon départ, ne serait-ce que pour avoir la confiance. Puis, avec une série qui ne compte que quatorze équipes, il faudra vite être présent si on veut atteindre notre objectif de tour final. Avec Elouges, Casteau et Quiévrain pour commencer, notre début de saison ne sera pas facile. Un 6 sur 9 serait déjà bien pour commencer."

Les points forts: "La largeur d’un noyau plus expérimenté." Ses points faibles: "Offensivement, on a du mal à marquer. On va devoir travailler la production offensive." Son Top 3: "Hensies B, Wiers B et Horrues, ou un outsider à découvrir."