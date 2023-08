P4B: une nouvelle histoire prête à s’écrire à Bruyelle

La renaissance de Bruyelle a été bien accueillie par les nostalgiques de la région qui se réjouissent de retrouver un club familial qui n’aura laissé que de bons souvenirs aux amateurs du foot provincial. Considéré par beaucoup comme la formation C du Pays Blanc antoinien, Bruyelle doit permettre aux jeunes de poursuivre leur formation auprès d’Anthony Delplanque, un entraîneur qui n’aura pas hésité un seul instant à relever le défi: "J’entraînais déjà les jeunes du Pays Blanc depuis deux ans. En fin de saison dernière, je m’étais occupé des U17-U19. Tout s’est fait naturellement, car l’idée est de lancer une bonne partie de ces jeunes en P4 pour les aguerrir. Pour les encadrer, on a amené de l’expérience, et notamment avec cinq joueurs en provenance de Rongy. J’aurai ainsi à ma disposition un noyau d’une trentaine de joueurs. Cela paraît énorme, mais une saison est tellement longue avec les absences, blessures… que finalement, ce ne sera pas trop. On aura besoin de tout le monde, c’est certain !"