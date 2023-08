P4B: l’envie d’être en haut de l’affiche à Flobecq

Côté bonne nouvelle, le club se réjouit de retrouver une série B plus régionale, riche en confrontations directes entre voisins. "On est vraiment content, car l’année passée en P4E, ce n’était pas toujours évident, surtout au niveau de la mentalité. On avait mal démarré la saison avant une belle remontée au classement, ce qui avait permis de participer au tour final. Malheureusement, au second tour, on a connu un sévère revers chez nous, là où souvent on se montrait intraitable. On dit souvent que c’est plus difficile de sortir de la P4 que de se sauver en P3. Et c’est totalement vrai !"

Avec Ellezelles B et Barry-Carrières au menu des deux premières journées, Flobecq n’a pas le droit à l’erreur. "Contrairement aux deux dernières saisons, j’espère prendre un bon départ avec deux matches à notre portée où on devra répondre présent. Il faudra prendre les six points pour bien se lancer."

Les forces: "J ’ai plus de solutions offensives que l’an dernier où je devais souvent compter sur Maquet afin de scorer." Les faiblesses: "Notre gardien ! Brandon Roobaert nous a bien dépannés au but durant la préparation, mais il faut concrétiser le transfert de ce jeune portier." Le Top 3: "Je vois Molenbaix B devant Anvaing B et Houtaing"