P3A: les Ostichois du Pays Vert B ont retenu la leçon

Une compétition que l’équipe aborde avec l’envie d’oublier le dernier exercice. "C’était en effet une année noire ! Nous ne nous attendions pas à devoir attendre la dernière journée pour nous sauver. Grâce à notre victoire lors de l’ultime dimanche, on se classe à la dixième place plutôt flatteuse. Pour ne plus revivre pareille mésaventure, on sait qu’on doit corriger toute une série de détails. Il faudra notamment faire preuve de plus de rigueur et de régularité, car il est vrai qu’on a connu des passages très difficiles et qu’il a parfois fallu remettre le groupe devant ses responsabilités. Après une campagne 2021-2022 où nous avions réussi à atteindre le tour final, nous avons peut-être pensé qu’il suffirait de paraître. Pour ne plus connaître pareille mésaventure, on est allé chercher quelques joueurs d’expérience à l’image de François Dubois qui, après avoir fait le tour de la question avec l’équipe de nationale, viendra plus s’amuser en P3. Arnaud Frebutte, qui revient d’une blessure au tendon d’Achille, et Anthony Mary, qui a quelques années de P2 derrière lui avec Isières, devront absolument encadrer les plus jeunes de l’effectif", poursuit le coach.

Difficile dès lors de dire ce que le Pays Vert B peut espérer cette saison, mais Dimitri van Nieuwenhove verrait bien une équipe comme Péruwelz B décrocher le titre: "C’est celle qui m’avait laissé la plus belle impression la saison passée, mais d’autres formations se montrent fort justement ambitieuses comme Velaines qui a effectué un gros recrutement ou Luingne B qui avait très bien fini le championnat précédent. Les montants sont à mes yeux tous capables de jouer la colonne de gauche, donc la série n’en sera que plus belle." Le coach athois tournera avec un effectif d’une vingtaine de joueurs en espérant pouvoir régulièrement bénéficier de renforts de la formation de troisième nationale.