P2A: encore faire mieux, même si ce sera compliqué, à Obigies

"On peut battre n’importe qui"

Fabien Delbeeke ne parle pas autrement: "Dans une série costaude où toutes les équipes sont renforcées – je pense aux promus qui me semblent bien plus armés – on doit se dire qu’il faut dépasser ce qu’on a fait la saison précédente, même si, pour nous, ce sera compliqué, ça signifierait quasi la montée. On prendra match par match, sachant que le début sera difficile – Isières, Luingne, Anvaing, Enghien – on verra où on sera dans un mois."

Pour tenter d’encore faire mieux, la recette – made in Obigies – est simple: "On doit former un groupe, un collectif soudé dans lequel les nouveaux doivent se mettre au diapason, c’est bien le cas. Si on ne joue pas avec nos valeurs, on devient une équipe moyenne tout simplement. Dans le cas contraire, on peut battre n’importe qui, on l’a bien vu la saison passée." Il faudra évidemment un peu de temps surtout que contrairement aux autres années, les mouvements ont été plus nombreux: "Entre les arrêts en cours de saison, les blessures, les départs, il a fallu remettre de la concurrence. On a perdu des joueurs de qualité, mais renforcé l’équipe avec d’autres tout aussi talentueux. Les matchs de préparation ont permis de faire tourner, le onze de base se met tout doucement en place."

Les points forts: "Les transferts et leur rapide intégration, ça se chambre, ça rigole. On sent que les gars viennent pour se faire plaisir. La concurrence est saine." Du côté négatif: "La préparation chahutée, mais c’est le cas un peu partout. Les joueurs n’ont plus les mêmes priorités, surtout ceux qui ont des enfants. Le nouveau calendrier scolaire modifie l’organisation des vacances." Son tiercé: "Luingne qui a bien transféré, Mouscron et puis le duo Estaimbourg-Herseaux."