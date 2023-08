Les Acrenoises de Stijn Terache dans la peau des favorites en P3

Une série A de P3 qui est quasi neuve ! "On va un peu dans l’inconnu car il y a neuf nouvelles équipes (NDRL: dont le Stade Mouscron B, Néchin, Enghien, Obigies, le Risquons-Tout pour notre région). Difficile de se situer mais pourquoi pas viser comme la saison passée un Top 3 avant de mieux se situer à l’issue du premier tour, confie un coach relativement confiant. On a fait une belle préparation malgré le délai très court. J’ai pu faire quatre matches contre des P1, P2 et P3. On est invaincu, ce qui est bon pour le moral. Le plus important commence ce samedi, avec un noyau que j’ai gardé tout en récupérant trois anciennes filles qui viennent renforcer chaque ligne, et j’ai réalisé un seul transfert. Je fais confiance à mon groupe qui a fait le travail la saison passée même si j’aimerais qu’on propose un jeu moins brouillon."

Jeu moins léché dû parfois à l’opposition aussi. Quand elle n’est pas forfait. "J’aspire à jouer le plus possible, mais il y a toujours des équipes qui arrêtent, ne tenant pas sur la longueur. Avec, comme conséquence, des mois sans rien. Je croise les doigts pour que ça n’arrive pas."