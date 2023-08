Avec Camille Laus, le relais mixte a assuré: place à la finale !

Le quatuor belge était naturellement ravi après cette qualification. "L’objectif était la finale et on est en finale" ont répété tous ses membres.

Camille Laus, qui a effectué le dernier relais, soulignait aussi le bon chrono à 30/100e du record de Belgique. "C’est positif". Elle a résumé les consignes d’avant-course. "L’idée était de se situer à la quatrième ou cinquième place mais avec l’absence de la République dominicaine, la troisième place c’est parfait." Partie dans cette position, la Tournaisienne a effectué une course un peu solitaire (50.49) derrière l’Américaine et la Britannique "mais j’ai été à fond jusqu’au bout parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer."

Robin Vanderbemden, qui a assuré le premier relais, avait reçu pour consigne de "partir vite" et il céda le témoin à Imke en deuxième position (46.05). Au moment du rabattement, Vervaet était 4e pour se glisser après 250 mètres au 3e rang qu’elle conserva bouclant son tour de piste en 50.28 secondes. "Tactiquement ça c’est très bien passé. J’avais pour consigne de m’approcher le plus possible de la Grande-Bretagne", expliqua-t-elle. Florent Mabille, qui effectuait ses grands débuts, s’est rapidement retrouvé deuxième avant de voir l’Américain Justin Robinson reprendre le dessus. "J’ai été vraiment content de pouvoir suivre l’Anglais (Rio Mitcham, NDLR). Je me sentais vraiment très très bien dans les 200 premiers mètres". Il a été chronométré en 44.99.

Le Villersois, comme les autres membres du relais, ignore s’il sera encore là en finale puisque le règlement permet de remplacer un élément masculin ou féminin, soit Jonathan Borlée ou Helena Ponette dans le cas des Belges. "Je n’ai jamais couru deux 400 mètres en si peu de temps, mais je me suis bien préparé."

En attendant de connaître la décision des coaches Carole Bam et Jacques Borlée au sujet de la composition du relais en finale, le programme d’ici 21 h 47 sera bain froid, repas et repos.