Sylvie Dasseler, une nouvelle directrice au regard bienveillant pour le Ath Open

Une meilleure répartition

Le ton est ainsi donné, celui du consensus que l’on sent si cher à la nouvelle directrice du tournoi de tennis en fauteuil d’Ath ! Sylvie Dasseler a repris le flambeau de Dominique Chevalier qui a répondu présent durant près de 20 ans aux commandes de la compétition. "Et elle aura abattu un énorme boulot. On ne peut que le souligner, insiste Sylvie Dasseler. À un tel point que l’on s’est rendu compte qu’il était important de dispatcher une partie des tâches qu’elle accomplissait afin de rendre le travail à la direction moins lourd. C’est à ce niveau-là que j’évoquais des adaptations! On a réparti de façon plus juste certaines missions."

"Que tout se passe bien"

Présente pour la 12e année de suite sur l’événement tennistique qui se déroulera jusqu’à ce samedi avec les finales dans les différents tableaux, la nouvelle directrice a ainsi délaissé la responsabilité du transport des joueurs inscrits. "C’est un gros poste qu’on a confié à Jean-Marc Wellens et Daniel Henderickx qui veillent à ce que joueuses et joueurs puissent disposer d’une navette quand ils désirent faire le trajet entre le complexe de la Route de Flobecq et leur hôtel, signale encore Sylvie qui se sera plus recentrée sur l’aspect communicationnel lié à son nouveau poste de directrice. Tout en assumant celui de manager ! Je veille à ce que tout se passe au mieux. C’est un travail dans la continuité de ce que faisait si bien Dominique. C’est d’ailleurs dans cette idée qu’on s’est penché sur une piste en interne une fois qu’elle a pris sa décision d’effectuer un pas de côté. Elle se chargeait également des inscriptions et de l’aspect logistique pour les joueurs et les joueuses. Un poste désormais confié à Françoise Boonaert."

"Perpétuer la tradition"

Et le reste de l’équipe est rôdé. "Jean Dauge au juge-arbitrage, Stéphane Dupuis à la trésorerie et au sponsoring, Patrice Bougenies à la présidence, Aurélie Rogier aux médias sociaux et à la gestion des kinés, Maurice Duquenne pour l’aspect financier, Pierre Doogenbroodt pour les relations avec le RTC Athois, Paul-Emmanuel Avit à la logistique du site… Une affaire qui roule! Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, sourit une directrice qui veille à tout mettre en œuvre pour préserver le côté familial de son tournoi. Le Ath Open est connu pour ça. C’est sa marque de fabrique! On souhaite rester convivial et c’est un immense bonheur qui m’est donné de veiller à perpétuer la tradition grâce, aussi, à la précieuse aide des bénévoles et du soutien indispensable des partenaires et sponsors."