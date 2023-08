Si ça doit encore bouger, c’est maintenant !

Un point ramené de Baasrode ferait le bonheur de Tourpes

C’est plus derrière que ça se chamaille afin de définir un ordre d’arrivée qui doit permettre d’éviter de se farcir dès la première journée des play-off, l’injouable Thieulain et le toujours si impressionnant Kerksken. Sont ainsi à éviter les septième et huitième rangs, même si ses occupants seront finalement déjà heureux d’avoir composté leur billet pour une saison de plus en N1. En tant que promu, Tourpes s’en contenterait ainsi bien volontiers, lui qui compte quatre points d’avance sur Wieze, le neuvième et premier désigné aux play-down, tout en n’ayant plus que deux matches à jouer contre trois à la concurrence ! Doit-on être confiant chez les Tourpiers ? Assurément oui, surtout s’ils ne rentrent pas les mains vides du déplacement de ce dimanche à Baasrode, car Acoz, huitième, et Wieze se farciront en même temps Maubeuge et Kerksken. Quand on sait qu’un Wieze-Acoz est prévu samedi prochain, il y a de quoi être serein chez les Bleus !

L’enchaînement Mont-Gauthier-Tourpes-Acoz pour grignoter ?

On peut l’être encore un peu plus à Isières, sixième actuel avec cinq points de plus que Wieze. Depuis sa récente victoire chez ce dernier, la Fraternelle ne doit plus regarder vers le bas, mais peut viser le haut. Avec un petit enchaînement Mont-Gauthier-Tourpes-Acoz, elle a l’occasion de gagner une place et de supplanter Mont-Gauthier dans le Top 5. Le coup paraît compliqué mais il reste jouable.

Quant à Ogy, c’est cuit de chez cuit. La dernière place restera d’actualité avec les luttes qui lui restent à jouer contre Thieulain, Galmaarden et Mont-Gauthier, comme les play-down qui pourraient vite tourner au cauchemar si le réveil n’est pas mis à l’heure.

Œudeghien dans le Top 4: coup compliqué mais jouable !

En N2, s’il est assuré, sauf cata improbable, de la cinquième place, Œudeghien peut mathématiquement rogner une position, voire deux. Mais la fin de repas est difficile: Aisemont, sixième, ce dimanche ; Hamme, deuxième, Sirault, premier, le week-end prochain ! Il sera difficile pour les Verts de faire mieux que Grimminge et surtout Kastel, l’un de ces deux-là étant de toute façon l’adversaire qui sera à jouer à la première journée des play-off.

Dans le bas, on connaît la cruauté du système de championnat cette année avec les trois derniers qui basculent ! Lanterne rouge, Bassilly-Silly a un retard de cinq points à refaire sur Saint-Servais, premier sauvé, qu’il reçoit ce dimanche. Seul un succès à trois unités permettrait d’y croire un tout petit peu, même si derrière, suivront, sept jours plus tard, des affrontements face à Grimminge et Ninove.