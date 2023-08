Premières qualifs en vue en Coupe AWBB

L’Essor templeuvois d’Alex De Witte jouera à la même heure face à Ougrée (P1) pour préserver un espoir de qualif après avoir été vaincu par Esneux dimanche passé. Enfin à la JSE, Guy Despretz a mis la priorité sur la Coupe du Hainaut. Il revient sur le forfait concédé voici sept jours: "Je ne m’étais pas encore engagé à Enghien lorsque le club a inscrit mes filles dans cette compétition, sinon j’aurais probablement décliné pour favoriser des joutes amicales. En effet, nous aurions dû nous rendre à Alleur le week-end passé avant de rejouer en Coupe du Hainaut le lendemain. J’ai préféré solliciter un forfait, car j’estime que nos chances de franchir un tour sont supérieures en Coupe du Hainaut. Ceci dit, nous nous présenterons bien ce soir face à Boninne pour préparer la suite."

Grosse tuile à Estaimpuis: Charles absent jusqu’en 2024

Sacrée tuile que celle tombée sur le hall Jean-Pierre Fröhlich dès l’entame de la nouvelle campagne. Tout juste revenu d’une longue convalescence, l’excellent Tom Charles semblait quasiment à 100% au moment de prendre un coup direct à Celles dimanche dernier. Verdict: trois à quatre mois d’arrêt ! "Il s’agirait d’une réaction capsulaire consécutive à un choc qui va contraindre Tom à deux mois d’arrêt complet. Il lui faudra ensuite un mois pour remuscler son genou correctement. Nous serons alors en décembre et il va de soi que nous ne prendrons aucun risque vu le passif de mon ailier à ce niveau-là. Il pourrait s’agir de sa dernière chance, donc on jouera la sécurité jusqu’en 2024, prévient Guillaume Barbieux, pour qui la Coupe AWBB sert uniquement de préparation. On s’est pris au jeu face à Belleflamme en tentant d’aller arracher la victoire, mais il est temps désormais de lancer les jeunes, car nous aurons besoin d’eux pour le championnat. C’est ce que je ferai demain à Ensival."

Une victoire maffloise ce samedi soir à Alleur serait synonyme de première place et de réussite pour un groupe qui semble déjà bien en place. Ce qui n’est pas le cas de l’ASTEK, où Mathieu Bocquet compte ses hommes. Espérons que les Kainois feront mieux à Mazy-Spy qu’à Huy. "Entre les blessés et les absents, il est vrai que c’est compliqué, mais c’est aussi l’occasion pour nos jeunes de prendre de la bouteille", note Mathieu. Quant aux Enghiennois de Laurent Wilmus, on ne serait même pas étonné de les voir ramener une seconde victoire ce soir de Waremme, malgré la division d’écart.