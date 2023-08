Première journée en P1: Néchin et le Pays Blanc dans le vif du sujet

Péruwelz se déplacera pour son ouverture. En terre gillycienne plus précisément et un peu dans l’inconnu. Gilly présente un tout nouvel effectif: si quelques noms ne sont pas inconnus en P1, on ne connaît encore rien de l’ensemble. "L’atmosphère carolo n’est pas inconnue quant à elle… On sait qu’il y aura aussi de la qualité en face. On cherchera à prendre quelque chose là-bas afin de confirmer notre préparation durant laquelle nous avons vu de belles choses. Les signaux sont plutôt positifs, tant sur le plan sportif qu’humain. Bousculer la D3 d’Onhaye puis se qualifier à PAC Buzet, le tout en 48 heures, démontrent que l’on est capable de bien débuter cette compétition", relève Jonathan Krys.

"Motivés et déterminés"

La journée inaugurale se terminera en apothéose dimanche à 19 h. Pour sa première à ce niveau, Néchin n’aura pas un long déplacement à effectuer. Quelques kilomètres à peine pour s’en aller rejoindre la superbe pelouse molenbaisienne pour y jouer ses minutes initiales en P1. Quoi de mieux pour motiver les troupes face à un public qui devrait être nourri, de par l’horaire mais aussi l’affiche riche en découvertes: de nouvelles têtes à Molenbaix d’un côté et un promu de l’autre ! "Il y aura de la motivation et de la détermination, assure le coach néchinois Philippe Deschryver. Malheureusement, la préparation n’est pas achevée et les automatismes, tant offensifs que défensifs, ne sont pas encore totalement en place. Ça prend plus de temps que prévu suite à quelques absences."

"Les choses sérieuses"

Pour Frédéric Debaisieux, ce premier duel ne doit pas être pris à la légère ! "Malgré une préparation perturbée par quelques blessures, le groupe montre de l’envie et monte en puissance. Personnellement, je juge qu’une ou deux semaines de plus n’auraient pas été de trop avant le début de la compétition. Mais nous sommes néanmoins impatients de reprendre les choses sérieuses. Il faudra se méfier de Néchin qui jouera avec le vent de la montée et un certain enthousiasme. On peut s’attendre à être bousculé. Mais nous devons aussi démontrer sur la pelouse que nous pouvons être supérieurs lors ce derby initial."