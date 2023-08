P4B: il n’y aura plus d’effet de surprise à Houtaing

Une compétition qui débutera en force avec la visite du voisin wodecquois ! O"n sait que ce ne sera pas un match facile car Wodecq est une équipe imprévisible capable du meilleur comme du pire. Ils sont difficiles à jouer et je me souviens que la saison dernière, ils étaient venus prendre un point. Il faudra répondre présent d’entrée de jeu. On sort d’une belle prépa avec deux tours en Coupe du Hainaut et de bons amicaux. À nous de poursuivre sur cette lancée !"

Avec Houtaing, Flobecq, Wodecq et Ellezelles B en série B, la région des collines est bien représentée. Si on ajoute Vaudignies B, situé à un coup de cholette, on se réjouit d’assister aux nombreux derbys qui animeront la course au Top 5. Une chose est sûre, après l’excellente campagne réalisée la saison passée, Houtaing sera épié. Chacun en est conscient du côté du magnifique parc de la Berlière.

Le coach pointe les forces de son équipe: "J’ai un bon effectif offensif qui devrait faire mal cette saison." Et les petites faiblesses: "À l’inverse, on a plus de difficultés défensivement où quelques réglages sont nécessaires. On a toujours du mal à garder le zéro. Mais bon, si on marque à chaque fois un but de plus que les adversaires." Quant au Top 3 pronostiqué: "Je vois bien Molenbaix B, devant Anvaing B et Havinnes B."