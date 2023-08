P4B: direction la colonne de gauche pour Barry-Carrières

Avec un large noyau qui devrait tenir la distance sur la longueur, le coach veut jouer les trouble-fête. " On n’a pas fait une saison extraordinaire au niveau des résultats mais dans l’ensemble, on aura fait bonne figure. Il ne nous a pas manqué pas grand-chose lors de certains matches où on méritait mieux. On a bien recruté pour entamer cette nouvelle saison avec une dizaine de joueurs de qualité qui évoluent dans différents secteurs du jeu. L’objectif est dès lors de faire mieux que la saison passée car on veut montrer nos qualités. Dans une série B où il y aura plusieurs belles équipes, j’espère jouer dans la colonne de gauche, ce qui serait déjà bien."

Barry ne se limite pas à son équipe première. En coulisses, le club s’active énormément pour les jeunes qui ont l’occasion d’évoluer dans différentes catégories. Une fierté pour Cyril Darras. "Cela fait depuis plusieurs saisons que l’on aligne des équipes de jeunes. C’est essentiel dans notre projet sportif. À Barry, c’est possible de faire du foot de 3 à 13 ans. On a aussi une équipe réserve et une équipe féminine est pour le moment en préparation. On ne se concentre donc pas uniquement sur notre équipe première, conclut l’indéboulonnable coach barrysien qui revient à sa P4, mettant en évidence ses qualités tout en éludant ses faiblesses éventuelles. Le noyau a été bien étoffé avec des joueurs de qualité.

Les défauts ? Pour le moment, je n’en vois pas ! J’aspire à faire une belle saison avec nos moyens." Son Top 3: "Molenbaix B, Anvaing B et Houtaing."