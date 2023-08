P4B: à Havinnes, on repart de l’échelon le plus bas

Pour repartir de l’avant, le coach peut compter sur l’ensemble de son effectif qu’il dirigeait la saison dernière en équipe B. Et c’est dès lors un groupe qu’il connaît bien et qui a été renforcé par des recrues intéressantes. "Tout en gardant l’ossature de l’équipe de la saison dernière, on s’est bien renforcé avec l’arrivée de cinq joueurs expérimentés en provenance de Velaines. De l’effectif qui évoluait en P3, il ne reste finalement que Thomas Meunier. Sportivement, on espère se rapprocher du tour final. Pour ça, il faudra accrocher le bon wagon en faisant rapidement de bons résultats. Notre début de championnat s’annonce difficile avec Molenbaix B chez nous avant de se rendre à Wodecq où c’est toujours difficile de s’imposer. On fera en sorte d’être là tout de suite. Les deux noyaux sont motivés et la présence aux entraînements est bonne depuis la reprise de la mi-juillet." De bon augure pour retrouver de belles couleurs après avoir subi des moments difficiles !

Les forces d’Havinnes selon le coach: "On a apporté de l’expérience au groupe. Si ça prend bien, cela fera un bon mélange." Les points faibles: "La concurrence sera importante. Il faudra que tout le monde puisse rester concerné." Le Top 3 qu’il prédit: "Molenbaix B suivi de Flobecq et… d’Havinnes B !"