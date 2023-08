"Bourricot", c’est bien évidemment pour l’expression, car, au Stade des Géants, on a tout sauf des ânes, même si, depuis son arrivée à la tête de l’équipe première, Pascal Verriest, bien aidé de son staff, semble avoir trouvé la bonne carotte pour faire avancer son troupeau. Jeudi, en amical face à la D2 de la REAL, s’il faisait la grimace une fois le marquoir porté à 0-3 par les visiteurs, l’entraîneur du Pays Vert a eu la formule magique pour rebooster les siens qui inversaient la tendance pour sanctionner d’un nul 3-3 leur dernier galop d’essai avant leur troisième match de Coupe de Belgique. "Un amical avec énormément de changements de part et d’autre, ce qui a sans doute dû bouleverser chaque équipe à un moment donné, et ce qui explique les six buts. Mais on a vu nos belles qualités collectives contre des individualités incroyablement fortes dans les rangs acrenois. Après être venu à bout de Londerzeel dimanche passé en Coupe, c’est la preuve qu’on peut rivaliser avec des D2. De là à en faire de même samedi chez une N1…", commentait le président Philippe Dubois.

À Hoogstraten, le Pays Vert peut-il créer un exploit ? "Qui dit N1 dit plusieurs joueurs sous contrat semi-pro, ce qui signifie qu’on est sur une autre planète. Mais la saison dernière, on n’était pas passé loin à Tessenderlo, une autre N1, aussi en déplacement. On ne s’était incliné que 2-1 après avoir même mené au score", rappelle Philippe dont les joueurs signent quasi un copier-coller du début de saison d’il y a douze mois: premier tour victorieux face à une P1, les deux tours suivants franchis face à des D2, Gand et la REAL, c’est là que se situe la petite différence, pour s’octroyer le droit de se mesurer à une N1, Tessenderlo l’an dernier et Hoogstraten cette saison-ci !

Le président d’Ath voit une autre différence: "L’effectif est moins dans le dur cette année, car le staff a fait attention de faire tourner. Aussi bien physiquement que mentalement, il n’y a personne de cramé. Alors, pourquoi ne pas continuer si l’occasion vient à se présenter, même si ça décalera de trois jours le début du championnat, la priorité étant donnée à la Coupe, à Saint-Symphorien et même si l’affiche suivante proposée ne sera pas exceptionnelle car on recevrait la D2 de Bilzen ou la D3 de Wolvertem. Maintenant, à domicile, le week-end de la Ducasse, on ne cracherait pas dessus non plus, bien évidemment."