Coupe de Belgique: Alexandre voit grand dès le début de saison avec la REAL

Un soulagement pour le Français, qui a reçu début juillet sa convocation pour le Mondial de football des Sourds, qui va se dérouler du 23 septembre au 7 octobre prochain en Malaysie. "Nous nous envolerons le 18 septembre pour avoir quelques jours pour nous acclimater avant d’affronter l’Australie, le Sénégal et le Koweït en phase de groupes. Mon indisponibilité à Acren dépendra de notre parcours, mais avoisinera probablement trois semaines. Les entraîneurs de la REAL en ont été avisés, même si je dois encore discuter avec eux de certains détails. J’en saurai bien plus après le prochain rassemblement de l’EDF, les 1 et 2 septembre."

Avec des semaines à venir qui seront rythmées par la préparation de la Coupe du monde, on pourrait croire Lucas assez détaché du début de campagne des Camomilles. Toutefois, c’est tout l’inverse ! "Je suis concentré sur la REAL à 100%. Le match de dimanche va nous permettre d’être encore un peu plus prêts pour le championnat. Affronter une équipe de N1 constitue un excellent test. À nous de tout donner !"

"L’ambiance au sein du groupe est excellente"

Auteur d’une clean sheet au tour précédent face à la D3 de Belœil (0-6), le gardien se satisfait de la confiance emmagasinée depuis le début de la préparation. "La reprise s’est bien passée. Les nouveaux ont été bien accueillis et l’ambiance est déjà excellente. C’est important d’avoir une bonne entente. Une saison, c’est très long et on connaîtra sans doute quelques mauvais moments. C’est le travail opéré actuellement qui nous permettra de les gérer."

Après Belœil, c’est sans doute une tout autre paire de manches qui attend les joueurs de la REAL ce dimanche. Lucas Alexandre en convient, tout comme son coach Fabrice Milone: "Face à Tessenderlo, nous allons vraiment pouvoir voir ce que nous avons dans le bide à quelques jours de l’entame du championnat. Je m’attends à affronter une équipe déjà très affûtée. De notre côté, nous pourrons compter sur un groupe au complet. Tout le monde a pu bénéficier de temps de jeu dernièrement, que ce soit déjà en Coupe à Belœil ou jeudi soir en amical au Pays Vert où nous avons partagé 3-3. Nous y avons mené 0-3, avant d’offrir trois cadeaux sur les buts. C’est inacceptable, mais mieux vaut que cela arrive en amical qu’en match officiel."

En cas d’exploit, la REAL recevra le vainqueur de Stockay-Hamoir dès le week-end prochain. Si pas, ce sera place au championnat et la réception de Warnant prévue au menu. Alléchant, dans les deux cas !