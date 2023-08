P4B: de belles et logiques ambitions pour Wodecq

Pour sa deuxième campagne à la tête de l’équipe, le coach a pu tirer les enseignements de cette première étape au club. "Cette première année a été assez compliquée car on a dû créer un nouveau groupe. Les résultats ont d’abord été assez mitigés mais après la trêve, on a réalisé une belle série. J’ai tiré des enseignements afin de peaufiner mon noyau de cette saison en ciblant là où c’était nécessaire ! Une dizaine de joueurs sont venus rejoindre le club pour poursuivre notre travail qui s’étale sur trois saisons. Des gars qui s’entraînent régulièrement et ont joué, pour la plupart, plus haut."

Placée en P4B, son équipe se retrouvera dans une série alléchante où les voisins de clocher ont aussi trouvé asile. Il y a Houtaing, Flobecq ou encore Ellezelles B comme adversaires. Les derbys ne manqueront pas d’intérêt. "On dit souvent que la série A est plus forte que la B mais cette fois-ci, je crois que c’est l’inverse. Maintenant, je pense qu’il n’y a pas un ténor désigné comme c’est souvent le cas. Ça s’annonce ouvert pour ceux qui voudront jouer les premières places. Mon groupe a objectivement la qualité pour aller au tour final, sur le papier en tout cas. On sait bien qu’une saison est longue et que tout ça dépend de bien des choses comme la chance, la réussite. Avec Houtaing et Havinnes pour débuter, on sera vite dans le bain", conclut le coach wodecquois.

Les points forts de son noyau: " Il a été étoffé. La complémentarité entre les joueurs est donc meilleure." Ses points faibles: "Avec une dizaine de nouveaux joueurs, il faudra que la mayonnaise prenne rapidement ."

Le Top 3 pronostiqué par David: "Anvaing B devant Molenbaix B et Houtaing."