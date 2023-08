P4A: le tour final en ligne de mire à St Jean

Tous les voyants sont au vert pour les hommes de Michaël Dutrieux qui ont réalisé une belle préparation, atteignant notamment le troisième tour de la Coupe. Pour sa seconde saison à St Jean, le coach va pouvoir à nouveau compter sur un staff fidèle composé de Benjamin Legat, Jean-Michel Bray et Éric Surbois en charge des gardiens. Du côté effectif, Michaël n’a pas non plus à se plaindre avec des recrues venues renforcer un groupe qui ne manquait pas d’allure. Un beau mélange qui devrait permettre au club d’atteindre ses objectifs. "La saison dernière, on a manqué de peu le tour final, finissant sixième, la plus mauvaise place. C’était une année de transition pour un groupe qu’il a fallu créer et finalement, on en a retiré beaucoup de positif. Avec l’arrivée de joueurs d’expérience qui ont une bonne mentalité, on aura plus de souplesse dans notre plan de jeu et plus de solutions. Le noyau est assez large et tout le monde devra s’accrocher en acceptant la concurrence."