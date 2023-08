P4A: la cerise sur le gâteau pour les 50 ans du club à Rumes-La Glanerie ?

En attendant, le coach redémarre avec un groupe qui, comme souvent, est resté stable: "Trois départs pour trois arrivées. Parmi les nouveaux venus, je pourrai compter sur deux éléments offensifs qui devraient me donner plus de solutions en zone de finition. Derrière, je suis heureux de retrouver Guillaume Dufrenne qui effectue son retour parmi nous. C’est un joueur important, un leader naturel sur le terrain. Je suis vraiment content des transferts effectués."

Rumes semble armé pour de nouveau figurer parmi les ténors. "On est sorti d’une longue saison avec un tour final où on a laissé beaucoup d’influx. Ça laisse toujours des traces mais il faut se servir des échecs pour en tirer des leçons. Le championnat reprend tôt mais on va tout faire pour être prêt dès le début. La série A est relevée comme chaque année. Même si l’on évite certaines grosses équipes des années précédentes, ça reste du costaud et je crois qu’il faudra attendre quelques journées avant un premier bilan. En tout cas, pour les 50 ans du club, on a à cœur de faire de belles choses ", conclut un coach qui se plie au jeu de la description de son noyau Les forces: "La maturité ! Offensivement, on est aussi mieux armés." Et les faiblesses: "Les gars doivent s’adapter à un nouveau système, ça doit prendre." Son Top 3: "St Jean, Néchin B et Templeuve B ou Obigies B"