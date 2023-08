P3B: le maintien comme principal objectif pour Isières B

Teddy Mazurelle affirme, par contre, que c’est le voisin meslinois qui semble le mieux armé pour viser les lauriers dans la série: "Cette équipe s’est très bien renforcée et aura de solides arguments même si nous avons réussi à les faire douter fin juillet lorsque nous les avons rencontrés en Coupe du Hainaut. Les joueurs de Jonathan Labie avaient un peu plus d’entraînements dans les jambes mais nous avons su les bousculer. Si Meslin bénéficiera d’un gros noyau, Casteau sera son principal concurrent en s’appuyant pour sa part sur la stabilité après une très belle saison."

Le coach isiérois, qui sera assisté par Jonas Scarcez, espère pouvoir s’appuyer sur les éléments qui ont fait la force de l’équipe lors de la saison passée: "J’ai des garçons combatifs et motivés. Le collectif est bien huilé mais, d’un autre côté, je redoute un peu le manque de roublardise de ces jeunes qui sont souvent trop gentils et fort inexpérimentés. Nous avons décidé de faire monter quelques-uns des joueurs du groupe U19 et j’ai bien conscience qu’il leur faudra s’adapter au football adulte. J’espère que la collaboration avec la P2 sera bonne et que ceux qui descendront chez nous seront de vrais renforts. En cas de besoin, on a encore une équipe U17 qui milite en élite provinciale et qui dispose de quelques éléments prometteurs même si ceux-ci sont avant tout appelés à monter en P2."

Pour se stabiliser dans la série, Teddy Mazurelle a tout naturellement fait appel à quelques renforts extérieurs à l’image de Théo Peltier qui jouait peu chez le voisin du Pays Vert. Les autres recrues estivales sont essentiellement des garçons qui connaissent bien le club et son ambiance. Valentino Tassi, lui aussi issu du Pays Vert, espère pour sa part percer en P3 avant de rejoindre à terme l’échelon supérieur. Avec quelques garçons peu connus, Isières B bénéficiera sans doute de l’effet de surprise pour vivre une saison qu’on souhaite la plus tranquille possible.