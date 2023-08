P3B: Chièvres veut franchir un palier cette saison

Celui-ci va devoir composer avec un noyau qu’il n’a pas composé. "Ce n’est pas vraiment un inconvénient car le club a bien travaillé pour avoir un bon noyau de 24 joueurs. J’ai encore réussi à faire venir Amaury Debuisseret qui devait en théorie s’engager avec Harchies-Bernissart. Nous sommes donc parés avec des postes dédoublés, des garçons qui devront se battre chaque semaine pour avoir leur place dans l’équipe. Le groupe regorge de qualités et j’ai la chance de pouvoir travailler avec Christophe De Saint-Martin qui était déjà mon assistant quand je me trouvais à Lens. Quand je suis arrivé, il n’y avait que trois garçons que je ne connaissais pas mais je sens que ce groupe a tous les atouts en sa possession pour faire bien mieux que la saison prochaine."

Un championnat très équilibré

David Bertiaux est d’ailleurs persuadé que Chièvres peut facilement se glisser dans la colonne de gauche: "On vise le Top 6 mais on se méfie car le championnat sera très équilibré. Cette série a perdu trois gros morceaux avec les “B” Francs Borains, Quévy et Harc hies mais il y a toujours Meslin, la formation qui m’avait laissé la meilleure impression lors du dernier championnat, et Casteau. On tient là, les gros favoris ! Je n’exclus pas de voir une grosse surprise qui pourrait venir de Flénu B, équipe qui pourrait jouer un rôle de trouble-fête."

Le coach sait que malgré la qualité de son effectif, Chièvres ne devrait montrer son vrai visage qu’en octobre. "Le début de saison s’annonce fort compliqué avec un gros calendrier alors que je devrai composer avec des départs en vacances. Le championnat commence un peu tôt à mon goût mais on doit tout simplement s’y adapter. L’autre objectif reste d’améliorer l’image de Chièvres et je constate que les joueurs sont sur la bonne voie. Lors des premières rencontres de préparation, ça ne s’énervait pas sur l’arbitrage, ce qui est un très bon signe."