P3A: Péruwelz B repart d’une feuille blanche, ou presque

Ce dernier devra donc travailler pour former un groupe avec des hommes qui ne se connaissent pas toujours. "On repart quasiment d’une feuille blanche car je ne garde que quatre joueurs de la saison passée, Les jeunes vont devoir s’habituer à la P3 à l’image d’Enzo Fostroy qui, à 17 ans, avait déjà pu se distinguer en fin de championnat. Je préfère me montrer optimiste par rapport à cette jeunesse en me disant qu’elle sera avant tout un avantage, que cette fougue doit nous aider. J’ai d’ailleurs vu lors de la préparation que le groupe vit bien et le fait d’avoir pu passer les deux premiers tours de la Coupe a permis de nous offrir un beau gala contre Jemappes à domicile. Ces rencontres à couperet sont toujours précieuses pour s’habituer au stress du championnat", ajoute Edwin Malice.

Péruwelz B est souvent cité parmi les favoris mais son coach est bien conscient qu’il sera difficile de réaliser une saison aussi aboutie. "Dans un sens, le niveau sera différent puisque trois bonnes équipes ont rejoint la P2 mais d’un autre côté, on peut s’attendre à une compétition bien plus ouverte au terme de laquelle je vois Velaines comme le principal candidat pour émerger. Luingne B, la révélation de l’an passé, voudra confirmer alors que les montants de P4 vont apporter de la qualité. On entamera d’ailleurs le championnat contre Taintignies, histoire de voir si les troupes de Sandy Lechantre sont prêtes. Le premier mois de compétition va directement permettre de nous situer car on jouera aussi Biévène, le Pays Vert B et Bléharies. Mieux vaut ne pas se louper."

Tout en créant de belles surprises !