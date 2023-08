P2A: ne plus louper le tour final, cette année, à Anvaing

Les Anvinois ont conservé leur maître atout – une défense de fer, la meilleure de la série depuis deux ans avec le retour de Desmedt en plus ! – tout en recrutant quelques petites flèches offensives qui promettent: "Avec l’objectif de participer au tour final, joie qui nous avait été refusée l’an passé, précise illico Michaël Browaeys. On s’est fait attraper une fois, on a appris de nos erreurs en étoffant sacrément notre attaque. Ça va amener une saine concurrence et des solutions en cas de difficultés. Mercier, Tevel, Van Weehaege, Velghe, Noulez, Théo Fontaine qui sera opérationnel au deuxième tour après sa rupture des ligaments mais qui sans cela aurait signé à Boavista, ce n’est pas mal. Ajoutez Soris, un meneur de jeu de 17 ans intégré au noyau, et Axel Hustache qui va pleinement pouvoir donner la mesure de son talent cette saison, on est paré (NDLR: on a assisté en partie au match amical remporté 2-1 face à Néchin mercredi, on confirme). Le noyau est beaucoup plus large, et ce sera nécessaire au regard des oppositions solides, il faut avoir du fond ! Il y a un bel équilibre entre les valeurs sûres du club, les jeunes et les transferts qui se sont vite mis au diapason. Encore une fois, c’est positif et indispe nsable dans une série qui sera la plus relevée depuis des lustres ! C’est dingue de se dire que quasiment toutes les équipes ont recruté des pointures."