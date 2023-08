Isières s’est adjugé le Grand Prix Hotton

Le deuxième match opposant Isières à Ellignies a été moins accroché, le premier cité clôturant les débats à 7-3. Le scénario de la finale prenait alors une tournure à laquelle peu d’observateurs s’attendaient, puisque le score montait rapidement à 6-0 en faveur d’Isières ! "Ça ne leur arrive pas souvent, mais les adversaires étaient dans un mauvais jour, explique Y. Franconelle, le T1 d’Isières. De notre côté, nous nous sommes efforcés de garder la balle dans le jeu, ce qui nous aura permis de profiter pleinement des erreurs de Tourpes."

Alors que la finale semblait déjà pliée, les Tourpiers parvenaient enfin à mieux placer leur balle à l’envoi tout en réglant la mire à la frappe. "À 3-6, nous perdons bêtement une chasse sur un malentendu . Mais l’heure n’était pas à la panique, d’autant que Marc Donnez devait s’installer au tamis à 4-6, mais il était tout de même temps de conclure", sourit le coach.

Une saison "colorée"

Avec cette victoire, les Jaunes décrochent un trophée qui ne rentrait pas forcément dans leurs objectifs. "Participer à ce GP restait un objectif, mais pas forcément le remporter. Nous savions qu’après avoir remporté la Coupe et plus que probablement, le championnat, les Bleus voudraient réaliser le triplé. Le mélange de l’expérience et de la jeunesse a enfin fini par porter ses fruits. Autre motif de satisfaction, cette victoire a été remportée par tout le groupe. Notre sixième homme a ainsi disputé la manche d’ouverture, tandis que Tom Monnier a, enfin, pu monter sur le jeu en finale. Je tiens à souligner la qualité de sa lutte." Pas encore éliminés du tour final, les Isiérois ont d’ores et déjà réussi la saison. "Exactement! Pour le tour final, il faudrait un exploit. Le Hotton était le dernier espoir de trophée."

Chez les battus, on se tourne d’ailleurs déjà vers la fin du championnat. "Avec l’absence de Dupire (pied cassé), nous disposions d’une belle cartouche en moins, analyse F. Maes. Je ne dis pas qu’avec lui, on l’aurait emporté, d’autant plus que Fred Ponteville est loin d’être manchot, mais il est plus difficile de trouver de vraies solutions lorsque vous n’êtes qu’à cinq. Surtout au cours de luttes disputées en sept jeux. Nous devons à présent nous concentrer sur le prochain week-end."

Week-end qui pourrait s’avérer décisif, car Tourpes recevra… Isières, avant d’aller à Galmaarden ! "L’équipe doit se reprendre dès ce samedi. En cas de victoire, nous aurons fait un grand pas vers le titre. Sauf une catastrophe à Galmaarden, évidemment." Scénario du pire que personne n’ose envisager du côté de la place du village.