Les Sang et Or n’arrêtent plus de gagner. Après leur score de forfait pour leur entrée en Coupe face à Longlier, ils ont poursuivi leur série avec cinq nouveaux buts inscrits à Flénu mercredi: "Dont deux encore inscrits par Momo Sylla qui monte vraiment en puissance et avale la différence de niveau très facilement pour l’instant. Il faudra voir sur la longueur s’il ne va pas payer ses efforts", se réjouit le T2 Bastien Letellier. Un également pour Calon qui a retrouvé les joies du buteur. Avant le déplacement à Visé dimanche, tout va bien ! "Ce sera vraiment un bon test face à une Nationale 1, on est plus avancé dans notre préparation que quand nous avons rencontré l’Olympic, il y a moyen de faire quelque chose, poursuit Bastien. On a fait tourner une fois de plus en testant des joueurs à des postes différents et certains ont bien tiré leur épingle du jeu."

Seul bémol peut-être, les deux goals encaissés: "On concède un pénalty sur une erreur de relance pour le premier et il y a hors-jeu sur le second. Peu importe, ce sont des erreurs à éviter."

L’effectif est au complet (à part Henry en vacances) et ne comporte aucun blessé. Brouckaert retrouve les entraînements cette semaine, les derniers examens l’ayant rassuré: ni contracture, ni déchirure. Signe d’une préparation physique savamment pesée…

Revue d’effectif et tests à dix jours du championnat

Belœil – Francs Borains 1-2

Une minute de silence a été observée avant cette rencontre suite au décès de l’épouse de Martial Flammia, le président de Belœil. Nous réitérons nos plus sincères condoléances à Martial, ainsi qu’à son fils Hugo.

Les Francs Borains se sont présentés au stade Louis Duhant avec des U21 encadrés par Dimitri Mohamed (ex-Mouscron), par ailleurs sur le départ au RFB, et Megan Laurent, auteur de l’ouverture du score à la 59e. But suivi de l’égalisation à la 65e de Safouesse. Mais les Borains s’assuraient du succès dix minutes plus tard sur penalty par Coquelet (1-2).

Une bonne séance à nouveau pour les hommes de Jérémy Descarpentries dont le noyau était composé pour l’occasion de Kaiser, Zimine, Gassama, Kragbé, Chaïbi, G. Flamant, Jephte, Coello, Flammia, Debenest, El Ouahab, Kimbaloula, Ryelandt et Onkeya. Le coach belœillois alignait plusieurs essais car le mercato de la RUS n’est pas terminé. "C’était l’occasion de faire une revue d’effectif et également de donner 90 minutes de jeu à Thomas Kaiser dans le but, soulignait le T1 de Belœil. On sait qu’on doit encore se renforcer. Nous avons vu des tests à l’entraînement. Il y en avait encore six ou sept face aux Francs Borains et nous allons revoir certains profils. Ce n’est pas fini. Le but est de voir un maximum de joueurs."

Toujours au niveau de l’effectif, Jérémy Descarpentries a accueilli avec satisfaction le retour d’Aaron Kragbé après sa blessure. Par contre, le défenseur Pape Dione était revenu aux entraînements mais a rechuté. Éliminés en Coupe de Belgique, les Belœillois ne jouent pas ce week-end. "Nous essaierons d’organiser un amical dans le courant de la semaine prochaine avant d’aborder le championnat", précise le T1.