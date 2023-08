P4A: l'US Mouscronnoise, un petit dernier qui a déjà fière allure

L’arrivée de l’US Mouscronnoise est une belle surprise. Pour cette première saison au sein de notre foot provincial, le club ne se contentera pas d’aligner une équipe fanion. Derrière, une réserve et quatre équipes de jeunes défendront le blason du club. Explications avec le coach David Declercq. "Tout s’est décidé au printemps avec la création du matricule permettant de s’aligner en P4. Une étape importante pour le comité qui voulait voir évoluer ce club qui réunit beaucoup de jeunes de la région mouscronnoise. Le bon moment pour le faire et surtout avancer sportivement. Personnellement, ce sera ma première année en tant qu’entraîneur d’une équipe première. Le tout à la tête d’une formation ambitieuse ! On veut avant tout prendre du plaisir en faisant évoluer nos jeunes mais on veut aussi faire bonne figure directement."