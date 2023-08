P4A: l’heure du renouveau a sonné à Hérinnes

Pour cette année de reconstruction, Hérinnes alignera deux équipes, la première entraînée par Sofian Hamdi et la deuxième par Rudi Bourlet ! "C’est grâce à Rudi que celle-ci a été créée car il a ramené avec lui plusieurs joueurs qu’il coachait à Taintignies. Et cette équipe fera bonne figure en série B."

Parmi les nouvelles têtes, on compte sur Antoine Vaillant. À la fois joueur et T2 de Sofian Hamdi, il arrive avec de la motivation, prêt à ouvrir une nouvelle page. "Ce même un nouveau livre qu’on veut ouvrir. On veut se stabiliser et surtout retrouver du plaisir sur le terrain. On vise la colonne de gauche dans un premier temps et si les résultats suivent, on pourra revoir nos ambitions en cours de saison. Le plus important est de retrouver une bonne mentalité. On a un groupe de qualité qui peut se montrer ambitieux."

Les points forts selon Antoine Vaillant: "Malgré la descente, on a su garder l’ensemble de l’effectif. Un avantage car le groupe se connaît. Tactiquement, on devrait être plus fort." Ses faibleses: "La gestion avec les gens qui travaillent et ne seront pas toujours à l’entraînement." Le Top 3 pronostiqué: "St Jean, Rumes LG et Obigies B."