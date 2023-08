P4A: de bons renforts offensifs pour Brunehaut

Les Hollinois sont bye lors de la première journée de championnat avant de recevoir les "B" d’Obigies huit jours plus tard. "On aura encore une semaine pour se préparer mais en même temps, il ne faudra pas se louper face à Obigies, mon favori pour le titre, sous peine d’être rapidement distancé. C’est donc à double tranchant, on verra bien ce que ça donnera à la fin de la deuxième journée. En tout cas, on se prépare bien et si tout n’est pas encore parfait, j’ai déjà vu de bonnes choses lors des rencontres de préparation. Je suis donc confiant", se rassure le coach hollinois qui dévoile les qualités et défauts de son noyau.

En points forts: "Mon milieu de terrain est plus offensif avec des joueurs qui apportent plus de vivacité." Et en points faibles: "Je n’ai pas beaucoup de grands gabarits pour le jeu aérien. On devra compenser ça par un jeu rapide au sol." Vincent de conclure par son Top 3: "Obigies B devant Rumes et St Jean."