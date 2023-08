P3C: Enghien B part à l'aventure

Avec 28 joueurs à sa disposition lors de l’exercice précédent, le coach n’a jamais connu de problème d’effectif mais reste prudent en évoquant la saison à venir: "Car certains ont arrêté à l’image de Weber et de Vancampenhault, d’autres sont partis en réserve. On a donc recruté quelques garçons qui nous seront précieux pour essayer de vivre une saison tranquille. Parmi ces renforts, beaucoup ont été formés chez nous et font donc leur retour, comme Noussi et Carels. El Alaoui vient apporter de la concurrence dans l’entrejeu. La défense aussi a été renforcée et on s’est surtout attaché les services de garçons qui entrent dans le moule, l’ambiance dans le groupe étant notre force depuis deux ans maintenant."

Pas question pour autant d’ambitionner un Top 5: "Je suis originaire de la région montoise et j’aurais préféré être en 3B mais le fait de jouer dans une série assez éloignée sera peut-être un avantage. Nous espérons surfer sur l’euphorie de la montée, le groupe n’ayant plus perdu depuis quelques mois mais on est conscient aussi de nos faiblesses. Le groupe a tendance à être trop gentil, manquer de roublardise. Beaucoup de joueurs ont moins de 25 ans. Pour moi, c’est super de bosser avec des garçons volontaires et bien élevés mais ils le sont peut-être un peu trop."

Enghien a quelques jours encore pour préparer le championnat. Son coach aurait aimé jouer de gros morceaux en Coupe. La grosse présence à l’entraînement sera très certainement un atout pour la suite des événements… Les promus en auront bien besoin !