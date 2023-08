P3B: faire mieux que la saison passée à Pommerœul

Au terme d’une saison en demi-teinte, on a pensé un moment que Benoît Brasseur était prêt à jeter l’éponge. Finalement, c’est Pierre Gallez, son adjoint, qui l’a convaincu de poursuivre l’aventure une saison de plus. Il est vrai qu’après avoir fait remonter le club en P3 et même avoir été à deux doigts de rejoindre la P2, le coach de Pommerœul-Ville ne souhaitait pas partir avec le sentiment du travail inachevé. Pour réussir une saison plus aboutie que la précédente, Benoît a opéré de profonds changements tout en ajoutant de la qualité à un noyau qui semble désormais tenir la route: "Les joueurs qui ont fini la saison voulaient que je reste et nous tenions aussi à voir tous ces garçons prolonger leur bail dans le club mais il était indispensable d’apporter de la concurrence, raison pour laquelle on a bien recruté. Seul Laurent Secci est parti à Baudour alors que Flavio Licata rejoindra ses amis à Mons-Nord. On a désormais un groupe bien armé avec des postes dédoublés. Parmi les renforts, je suis heureux de retrouver Greg Wauquier que j’ai déjà coaché par le passé et d’avoir fait venir Livio Ferreira que l’on avait déjà voulu recruter plus tôt. Certains joueurs veulent aussi se relancer à l’image de Jean Urbain qui s’est gravement blessé aux ligaments croisés mais arrive avec beaucoup de motivation."