P3A: Velaines ne peut plus se cacher

De sa préparation, Patrick tire quelques enseignements sans pour autant se mettre trop de pression: "On retient notamment la très courte défaite contre Enghien, une équipe qui a attendu les dernières minutes pour marquer le seul but de la partie sur une phase arrêtée. Notre prestation était encourageante et confirmait les progrès observés match après match. On se doit de continuer de la sorte pour être au point à de la reprise. On sait d’ailleurs qu’il faut trouver la bonne recette dans l’entrejeu en alignant les milieux défensifs qui feront le boulot. Notre préparation a été perturbée par quelques départs en vacances et par quatre cas de Covid mais nous sommes confiants."

Parmi les forces de l’équipe, le coach velainois insiste surtout sur la défense qui, avec les anciens Esplechinois, a vraiment gagné en expérience: "Une dynamique est en train de s’installer. L’an passé, j’avais parfois du mal à aligner dix noms issus de mon noyau de P3 en préparation. Cet été, j’ai toujours une petite vingtaine de joueurs disponibles et je n’ai pas besoin de faire appel à la P4 ou à la réserve. Je constate aussi que le groupe est plus posé et que la mentalité évolue dans le bon sens. On a d’ailleurs installé quelques règles qui sont bien acceptées. C’est vraiment indispensable si on désire aller loin." Comme le comité se sent aussi prêt à rejoindre l’étage supérieur, il ne reste désormais qu’à confirmer tous les espoirs fondés dans ce noyau.