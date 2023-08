P3A: l’Union devra faire la force

Pour vivre une saison tranquille, le coach devra évidemment créer un esprit de groupe: "C’est clairement la clé de la réussite. Heureusement, les premières sorties ont permis de voir que les garçons tirent dans le même sens, que des liens sont en train de se nouer. Il faut que ce groupe puisse aussi se retrouver après chaque match et tout mettre en œuvre pour redorer le blason d’un club dont l’image a été écornée ces derniers mois. Mon but est également de travailler sur le moyen terme, en donnant envie à chacun de rester quelques années et de renforcer en fin de saison le noyau en fonction des besoins. Les garçons savent de quoi je suis capable. Lorsqu’il y a des soucis, j’essaie de trouver des solutions et d’apporter un soutien à ceux qui en ont besoin."

Jean-Marie sait qu’un autre point à améliorer sera la condition physique, certains joueurs ayant eu une longue période sans football: "On y travaille car il faut tenir toute une saison mais nos premières rencontres auront été encourageantes. On progresse même si tactiquement, il y a pas mal de choses à mettre en place, raison pour laquelle on avait programmé pas mal d’amicaux."

Si l’équipe ne se fixe pas de réel objectif sportif, son coach sait que la série s’annonce homogène et qu’il sera important de prendre un bon départ: "On y verra vite clair mais le niveau sera relevé avec une belle équipe de Taintignies qui pourrait surprendre, Velaines qui est déjà bien en place, Thumaide qui a beaucoup recruté et Kain qui travaille dans la continuité. Ce quatuor sera devant !"