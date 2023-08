P3A: le Risquons-Tout surfera-t-il sur l'euphorie de la montée?

Anthony Lefèvre profitant de vacances bien méritées, c’est son adjoint Steve Herssens qui s’est collé au jeu de l’interview de début de saison. Pur Mouscronnois ayant travaillé avec les jeunes à l’Excel, il forme un duo des plus complémentaires avec celui qui entamera sa onzième saison à la tête de l’équipe. Après un passage par le purgatoire de la P4, le groupe doit désormais poursuivre sur sa lancée en profitant des renforts qui apportent de la concurrence. "On a perdu deux cadres, Frédéric Fleurman et Rodrigue Lopes, qui étaient des moteurs de l’équipe mais on a étoffé un groupe qui semble très complet. Walid El Hedad et Aurélien Delcourt font partie des nouveaux sur qui on compte beaucoup mais on sait que la saison sera très longue et qu’on aura besoin de tout le monde. D’ailleurs, après un beau succès en Coupe à Biévène, on a commencé à accumuler les tuiles avec trois blessures au match à Flénu et le départ de quelques vacanciers. Il nous faudra attendre mi-septembre pour retrouver un groupe au complet. J’ai ainsi déjà été forcé d’appeler des joueurs de P4 pour des rencontres de préparation, preuve que l’on passe vite d’une situation où on se gratte la tête pour choisir les titulaires à une autre où on se demande comment aligner onze gars."