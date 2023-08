P2A: un effectif pour jouer le ventre mou au Pays Blanc B

Et de pester sur l’organisation du calendrier comme beaucoup de ses collègues: "Les remises, je veux bien mais est-ce qu’on en a seulement eu une, la saison passée ? On nous oblige à recommencer le 20 ; si vous comptez six semaines de préparation, on devrait alors reprendre le 15 juillet. C’est exagéré !"

"Il n’y a plus de petites équipes"

Alex sait bien que le foot n’est pas une science exacte: "Ce n’est pas parce que l’on a vécu une préparation difficile que la saison lui ressemblera." Et les objectifs sont vite étalés: "On a une équipe pour jouer le ventre mou. Tout dépendra du début de championnat, du nombre de blessés, des joueurs de P1 qui vont descendre nous aider. Mon équipe est plutôt vieillissante, je ne sais pas si elle sera une fois au complet." Bref, on le sent un peu dans l’expectative: "La deuxième année dans une série est toujours compliquée, d’autant plus cette saison avec un plateau dans lequel je ne vois pas de petites équipes. Ça me rappelle l’époque où la Montkainoise est montée en P1 après un combat épique avec le Pays Vert. Ainsi, tous les clubs se sont renforcés. On essaiera de joue r avec nos armes en voulant gagner tous les matchs."

Les atouts justement: "La bonne ambiance dans le noyau ! Les nouveaux se sont immédiatement intégrés et sont présents à l’entraînement." Ses craintes: "J’ai déjà évoqué la préparation chaotique, il manque aussi un match référence qui pourrait véritablement nous lancer. J’espère que ce sera celui face à Luingne. Même si on ne boxe pas dans la même catégorie, il vaut peut-être mieux le rencontrer directement." Son tiercé: "Mouscron, Estaimbourg et Luingne ! Anvaing et Herseaux ne seront pas loin."

Le capitaine apporte la touche finale: "On peut viser la colonne de gauche au minimum. On envisage un match à la fois sans calculer en voulant accrocher les caïds. L’équipe est supérieure à l’an passé."