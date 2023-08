P2A: toujours plus jeune, cette Jeunesse isiéroise!

"Que certains se révèlent !"

La saison se résume facilement: "On peut emmerder tout le monde mais sur la longueur, ça risque d’être compliqué ! Si on est au complet, si tout tourne en notre faveur, OK. Je ne vais pas non plus tomber dans le négativisme. Offensivement, on a des joueurs qui ont de la vitesse. J’espère aussi que certains vont se révéler dans un système qui ne fonctionne pas mal. On pourra aussi se baser sur les automatismes de l’an passé." C’est justement une des forces de l’effectif: "Ça va nous permettre de gagner du temps sur d’autres équipes. Je me réjouis aussi d’avoir plus de monde aux entraînements en cette période propice aux vacances. L’ambiance est toujours aussi bonne ; Isières est un club où il fait bon vivre. Je remercie les bénévoles qui ont bien bossé le terrain."

La jeunesse de l’effectif est la principale crainte: "On est parfois trop gentils, il nous manque un peu de bouteille. Les jeunes en ont mais surtout à 16 h 45 à la buvette…" Et son tiercé: "Luingne, Enghien et Estaimbourg mais huit ou dix équipes peuvent postuler !"

Le dernier mot au capitaine Ludo Bronier: "Très franchement, j’avais plus de craintes l’an dernier à pareille époque. On pensait qu’on n’allait pas être prêt. Le début de championnat est corsé – Obigies, Anvaing, Enghien, REAL B et Ellezelles – ces rencontres orienteront la suite, on verra comment ça tournera avec quelques départs importants et notre jeune recrutement." Contrairement à son coach, Ludovic estime que la concurrence au sein du noyau sera plus importante: " 15-16 joueurs la saison dernière et une vingtaine ici. J’espère que chacun l’acceptera et se battra pour mériter sa place.