P2A: des U19 très talentueux pourraient faire mal à la REAL B

Pour le gardien promu capitaine, passer de la D2 à la P2 n’est pas synonyme de dégradation: "On m’a donné ma chance, et je suis vraiment content d’avoir pu découvrir le niveau au-dessus mais Lucas (Alexandre) est trois fois plus fort, je n’ai aucun problème avec ça."

Pour celui qui va entamer sa onzième saison à la REAL, le nouveau challenge est plus qu’intéressant: "Quand je rentre aux vestiaires avec mes 28 ans, je me sens déjà très vieux, rigole-t-il. Si je peux donner des conseils, corriger certaines choses, je le ferai avec grand plaisir. Je suis très content de retrouver Antonin (Rogé) avec qui j’ai joué en juniors."

La maturité du groupe étonne déjà son gardien: "Ça travaille bien, ça réfléchit sur la pelouse. Même s’il est trop tôt pour dire où ça nous mènera, le groupe recèle pas mal de qualités. Il forme déjà un bloc. Le travail du centre de formation commence à porter ses fruits…"

"La volonté de jouer au foot"

Ronny Roelen réagit quand on lui dit qu’on a déjà entendu pas mal d’échos positifs: "Je sens que l’équipe évolue positivement, le groupe est à l’écoute, ne se prend pas la tête mais les matches amicaux portent bien leur nom alors que les équipes ne sont pas encore au complet. Restons les pieds sur terre même si on peut arriver à quelque chose de bien. On perdra des matches par manque d’expérience mais en gagner avec notre volonté de jouer au foot. En termes de places ? Difficile, l’essentiel est de continuer à évoluer, à grandir. Entre la 8e et la 12e, ce serait un bon résultat. Le début sera important, mais le nôtre n’est pas facile avec Enghien, Mouscron et Wiers, c’est là que l’on prendra la confiance. A contrario, on risque de galérer jusqu’en décembre."

Les points forts du groupe: "La cohésion et son homogénéité. Les joueurs se comprennent et se complètent bien avec les deux leaders qu’on écoute et qui sont à l’écoute. La grosse différence par rapport à l’an dernier, c’est que tous les joueurs sont des titulaires en puissance."

Côté négatif: "Je ne vois pas vraiment parce que notre jeunesse me semble capable d’assumer, je n’ai pas de crainte par rapport à la concurrence non plus."

Et l’on conclut par l’habituel tiercé de tête: "Luingne, Mouscron et les habitués parmi lesquels Estaimbourg."