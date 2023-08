Le TC Ellezelles voit tout en double

Avec leurs tournois qui cartonnent et leurs équipes en nationale, le RTC et les Peupliers Ath font figure de locomotives pour le tennis du Pays Vert. Mais depuis quelques années, le voisin ellezellois est en train de se faire une place de choix sur l’échiquier. En 2022, le TCE avait même inscrit une équipe en N1 chez les plus de 35 ans, avant de redescendre en N2 cette saison. Mais ce qui a vraiment changé le quotidien du matricule 3058, c’est l’inauguration des terrains couverts en novembre 2022. "Ces salles permettent de s’entraîner toute l’année et développer une école de jeunes, dont on a confié la gestion à Pierre Lecat, rappelle Bertrand Van Ruyskenvelde. Et fatalement, en s’entraînant pendant toute l’année, nos affiliés progressent."