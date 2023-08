La pause a fait du bien à Jimmy Hempte, vainqueur au Vautour

Adjoint de Still à Courtrai

Pourtant, depuis la mi-juillet, plus de trace de l’ancien footballeur pro au moment des tirages au sort. "J’ai fait une petite pause de quelques semaines, et elle m’a fait du bien, assure le B-4/6. Mon jeu se repose beaucoup sur ma combativité, et je l’avais perdue. J’ai trop joué au printemps et en début d’été. Là, en me présentant mardi passé à Vaulx pour le premier tour, il y avait une grosse envie de jouer."

Et pourtant, avec la reprise du championnat de foot, les semaines de celui qui est désormais l’adjoint d’Edward Still à Courtrai sont chargées. "J’ai cette habitude d’avoir un agenda bien rempli. Bien entendu, notre préparation au KVK a été dense, surtout que Still est un coach porté sur l’analyse et les membres du staff partent souvent du stade des Éperons d’Or avec des devoirs à faire à la maison. Mais vraiment, ce qui clochait, c’était l’envie de jouer au tennis."

Lanterne rouge battue 6-0 à l’Antwerp vendredi, le KWK ne réussit pas les résultats à la hauteur des attentes mais Jim retrouve le goût de la victoire raquette à la main. Pour son tournoi de rentrée, il a signé d’excellents résultats. "J’étais déjà content de battre l’expérimenté David Lewillion, affronté en quart du M2. Je n’avais encore jamais gagné contre lui."

Hempte ne s’est pas arrêté là, prenant ensuite la mesure de Julian Denys, avant de triompher face à Maxime Vandenbulcke en finale, tout en s’adjugeant également le tableau réservé aux plus de 35 ans en disposant de Fabio Scarpino.

Premières victoires en M1

Ces bons résultats et ces victoires face à des joueurs qui le battaient encore il y a quelques mois ne constituent pas vraiment une surprise: l’ancien coach du Pays Vert est en progrès constants depuis qu’il s’est mis au tennis il y a une dizaine d’années, une fois ses crampons rangés. C30.2 en 2014, il avait accédé au rang de B-15 dès 2018. Un classement qu’il retrouvera en octobre dans le pire des scénarios. Car en commençant à passer quelques tours dans des étoilés, Jimmy a vu sa moyenne de points exploser. "J’ai passé deux tours lors du tournoi cinq étoiles de Plainchamp. Il ne me manque plus qu’un ou deux gros résultats et je pourrais grimper B-15.1. Je n'ai pas l’impression de le mériter, mais si ça arrivait, je ne m’en plaindrais pas."

Footballeur pro, coach en D1 et tennisman aguerri, elle est belle, la légende de Jimmy.