P3B: Meslin doit faire preuve de plus de constance

Meslin affiche pourtant de vrais arguments avec un noyau bien renforcé et des transferts bien ciblés. "Nous avons commencé la saison passée avec quelque 25 joueurs pour finir à… quinze. Il était donc important de trouver de la maturité et des joueurs qui seront présents tout le temps car j’ai vu trop de garçons baisser les bras lors du dernier exercice. Le noyau était peut-être un peu trop jeune et les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur de nos espérances avec un départ mitigé, une belle réaction, puis une nouvelle période creuse. Notre noyau étant diminué, nous avons terminé la saison avec trop de fatigue pour réussir le tour final", poursuit Jonathan Labie.

"Plusieurs derbys à savourer"

Ce dernier sait que le point fort de son équipe sera l’excellente ambiance entre joueurs. "C’est vrai qu’on vit bien ! Tous les transferts ont été engagés dans ce sens avec des gens des alentours et qui, pour beaucoup, connaissent déjà fort bien le club. On a essayé d’étoffer les lignes en s’assurant que les garçons aient également déjà des affinités."

Parmi les détails à corriger, Jonathan pointe le moral de ses joueurs: "On a peut-être tendance à se montrer trop vite satisfait et à remettre l’ouvrage sur le métier. Il faut vraiment apprendre à gérer tout cela, notamment quand je vois que certains garçons considèrent que les résultats ne constituent pas la chose la plus importante. Après, on sait que ce championnat restera relevé, qu’il y a eu pas mal de renforts dans de nombreuses équipes et le niveau n’a certainement pas baissé. On savourera aussi les derbys contre Isières B, Chièvres et Lens qui constituent toujours des moments très particuliers. On a d’ailleurs joué Isières en préparation devant une belle assistance, la preuve que le football fait toujours recette dans la région quand l’affiche est alléchante."