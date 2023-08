P3A: Rongy veut conserver la force de l’esprit de clocher

Rongy, où un travail de reconstruction a été entamé il y a quelques années en développant une école de jeunes, doit désormais récolter les fruits de ses efforts mais son équipe fanion devra cravacher pour éviter le stress connu l’an passé. "J’ai confiance en ce noyau qui compte pas mal de joueurs et je suis sûr que je ne devrai plus aller chercher les fonds de tiroir pour aligner une équipe le dimanche. L’important sera de faire du bon travail tout en privilégiant l’ancrage local. En foot, c’est une valeur essentielle et d’autres clubs dans la région travaillent de la même façon. Ensuite, il faut que les résultats suivent mais si jamais on est un peu court cette saison, on retapera sur le clou pour mieux préparer l’avenir, poursuit le coach qui, malgré le revers contre Hérinnes, a retenu du positif de la Coupe. On a mené tout en devant composer avec des absences. On y verra plus clair d’ici quelques semaines, quand tout le monde sera disponible."

Philippe s’attend à un championnat ouvert: "Il n’y aura plus une équipe au-dessus du lot et j’ai du mal à voir un nom se dégager pour le titre, même si Velaines semble solide vu son recrutement estival. Et Péruwelz B ne voudra pas faire moins bien que lors du défunt championnat. Les descendants de P2 auront à cœur de redorer leur blason. Je m’attends aussi à voir Estaimbourg B réaliser quelques surprises. Pour le maintien, beaucoup de choses peuvent se produire, mais les équipes B pourront compter sur des renforts en cas de besoin. Dans ces circonstances, à nous de faire le travail, de profiter la fougue de notre jeunesse et surtout d’avoir assez de maturité pour réagir si on démarre mal la saison. Avec un noyau assez large, la clé de la réussite sera certainement de pouvoir garder tout le monde motivé."