P2A: énorme chantier pour joueurs talentueux à Esplechin

Et le correspondant qualifié en vient aux objectifs: "Si on réussit à terminer entre la neuvième et la douzième place, on dira que notre saison est réussie. Vu les circonstances – reprise du club, recherche des joueurs alors que la majorité des transferts avaient déjà été réalisés – ce serait très bien. J’ai confiance en le groupe mais il faut que la mayonnaise prenne. Je cite toujours en exemple Herseaux qui a tiré une bonne pioche avec ses joueurs français. L’un a terminé meilleur joueur de la série, un autre meilleur buteur."

Szulda a vite appris le belge…

Herseaux justement où le nouveau coach avait commencé la saison passée avant de céder le témoin à Julien Deconinck ! Il est ravi de revenir en Belgique avec un sacré défi à la clé: "C’est compliqué mais on le savait puisque nous sommes en mode pompiers depuis avril avec une équipe complète à recruter, des Français qui ont l’habitude de prendre leurs vacances en août. On sait qu’on jouera le maintien avec cinq ou six équipes. Le potentiel est là. On sera prêt mi-septembre, nos premiers matches seront compliqués… On les jouera pour ne pas les perdre." Que son équipe soit citée descendante ne l’inquiète pas: "Si j’étais entraîneur ailleurs, je tiendrais le même discours mais, c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Lors de ma première expérience à Herseaux, je ne doutais ni de moi ni de l’équipe. Certains ont pensé que je faisais le fanfaron mais j’espère leur prouver que j’apprends très vite le belge." Du Tony Szulda pur jus !

Les points forts de son équipe: "Avec Francis (le CQ) et Alex (le président), on travaille main dans la main ! Je connais bien mes forces vives, tous les joueurs arrivés savent qu’ils vont prendre du plaisir. On ne nous attend pas. J’ai l’avantage de déjà connaître la série qui sera la plus relevée depuis longtemps." Par contre, ce qui l’inquiète davantage: "Le retard à l’allumage bien évidemment, l’absence de vraie préparation. Tout le monde se doit de trouver ses marques, normal qu’il y ait un peu de tâtonnements." Et son Top 3: "Mouscron, Ere avec ses bons transferts et Herseaux. Juste derrière, Luingne."