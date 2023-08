Œudeghien est bien de retour en N2, statu quo pour Blicquy et Ollignies en N3A

N3A: Blicquy et Ollignies prennent un point

Comme souvent, il fallait attendre que le score indique 1-4 pour voir les joueurs de Blicquy se mettre en action. De meilleurs jeux leur permettaient de rester au contact des Flandriens de Wieze et la mi-temps était sifflée à 4-7. Blicquy restait au contact des visiteurs jusqu’à 8-11, mais la différence à la frappe était trop importante pour prétendre à plus qu’un point (8-13). "Ce point est mérité, disait Corentin Szlapa. À voir s’il suffira. Pour se sauver, on devra battre Steenkerque, tout en espérant qu’Ollignies ne prenne alors pas trois points contre Vaudignies."

Justement, face aux coleaders, les Ollignois entamaient parfaitement la lutte, prenant les devants à 5-4. Ce n’était malheureusement qu’un feu de paille, le score passant à 5-7 puis 5-12, pour 6-13 au final ! "On a connu un gros coup de mou, analysait G. Vandendaul. En face, Herdersem a poursuivi sur un tempo constant, alors que l’on commettait de plus en plus d’erreurs. Heureusement, on a sauvé le point au finish."