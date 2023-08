N1: la redoutable efficacité du champion

Pour son retour dans le cadre de la N1, Thieulain n’héritait pas de l’adversaire le plus simple à négocier, ce mardi. Certes Acoz n’est que huitième classé, ne laissant uniquement et dangereusement que Wieze, Galmaarden et Ogy derrière lui, mais a des atouts indéniables. "Un adversaire qu’il n’est jamais bon de sous-estimer, notait Corentin Wattier au terme d’une lutte conclue sur un résultat trompeur de 13-5. Si l’on regarde la prestation d’ensemble d’Acoz, on comprend sa déception et sa frustration de repartir sans le point espéré. Les Coquis ont bien frappé et n’ont pas eu énormément de déchets à la livrée mais on a été plus présent et adroit dans certains petits coups, tout en ayant parfois de la réussite et des décisions arbitrales contestables en notre faveur à des moments plus importants. Et même si, au niveau des erreurs de l’arbitre, cela s’est équilibré sur l’ensemble de la partie. Mais je comprends la tension qui a pu exister du côté des visiteurs qui échouent à un jeu de ce point qu’ils venaient chercher."

"Ils n’ont pas besoin de ça !"

À Acoz, on ne cachait ni sa déception ni sa colère: "Un tel Thieulain est déjà deux fois plus fort que les autres. Mais si les arbitres commencent à l’aider en plus, comment voulez-vous que l’on vienne ne fût-ce que glaner un point ici ?", interrogeait Guillaume Coulon à 9-5 sur une livrée plus que contestable de Nicolas Becq lors d’un jeu fort disputé. Au lieu du 9-6 espéré par les Carolos, c’était 10-5 pour le rouleau compresseur local qui enchaînait ensuite, se basant sur les livrées outre de Tanguy Metayer et sur le festival "Co", alias Corentin Wattier que les joueurs d’Acoz s’obstinaient à aller chercher une fois au tamis, de peur d’être punis par le trio des as Dupont-Becq-Metayer, s’ils allaient chercher plus loin. Sauf que le résultat était le même, le cordier de Thieulain ayant retrouvé, en seconde période, un bras qui ne tournait pas avant le repos atteint sur la marque de 7-4. "J’ai eu du mal à rentrer dedans et j’étais frustré ! J’avais si peu de choses à faire et, quand j’en avais, je me loupais. Heureusement, je me suis réglé et je suis remonté avec la seule envie de bien faire et les jolis coups se sont enchaînés comme je le souhaitais. C’était sympa !"

Avec l’esprit revanchard à Sirault

Avec ces trois points, inutile de dire que Thieulain reste en tête en recreusant même un bel écart de trois longueurs sur Kerksken, vainqueur 13-8 de Maubeuge. De quoi aborder la fin de la phase classique de façon sereine. "Ogy, Maubeuge et Kerksken sont à notre menu. Le succès de ce dimanche fait du bien, prouve qu’on a de bonnes sensations, qu’on sait garder nos nerfs et qu’on arrive à bien gérer nos luttes. À confirmer !" Lors du derby Wapi de dimanche donc chez un Ogy à l’agonie, puis le lendemain à l’éliminatoire du Tournoi de Sirault. "On veut bien y prester et le gagner forcément, pour effacer la déception de l’an passé où on avait fait 95% du travail avant de s’effondrer en fin de finale contre Mont-Gauthier. On veut notre revanche. Et moi le premier car j’étais passé à côté lors de cette lutte décisive. Sirault, c’est le prestige, un tournoi que je veux mettre à mon palmarès."

Le 4 sur 6 espéré pour Tourpes !

Après sa démonstration de dimanche à Ogy, Tourpes n’avait plus qu’à prendre un point à Galmaarden pour remplir son objectif fixé de 4 sur 6 à l’issue de l’enchaînement des 19e et 20e journées. À 7-3 à l’armure, ça restait tout à fait jouable. À 11-6, ça devenait une confirmation ! La bonne affaire pour les Tourpiers qui apprenaient dans le même temps qu’Isières, avec qui ils se partageaient jusque-là la sixième position, avait fait le job à Wieze, le neuvième, en l’emportant 8-13. De quoi voir la suite bien plus sereinement, les Bleus et les voisins isiérois ayant fait le plus dur assurément pour les play-off.