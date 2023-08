Coupe du Hainaut: Rumes au quatrième tour, c'est historique!

Ce dernier week-end, et encore ce mardi pour les empêchés de la Coupe de Belgique, on disputait le troisième tour de la Coupe du Hainaut avec l’entrée en lice des P1. Dès samedi, c’est la P3 de Péruwelz B qui entamait les hostilités, à domicile face, justement, à Jemappes, un promu en élite provinciale. Au marquoir, la différence s’est fait nettement ressentir: 1-8. Dimanche en début d’après-midi, la P4 de Thumaide B recevait la P2 de Fontaine avec une logique respectée: 0-4. Au même moment, les deux équipes de Molenbaix prestaient à l’extérieur. La "B" n’a échoué que de peu chez la P2 d’Hensies, ne s’inclinant qu’aux tirs au but après avoir tenu le 2-2. La "A" a fait valoir son statut de P1 en dominant 1-4 l’équipe de P2 de Jumet.