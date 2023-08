Buts: 32e Guns (1-0), 78e Arabia (1-1). Pays Vert: Deboutez (46e Everaet), Marain, Libre, Watripont, Metten, Guns, Dupont, Dewesler, Jeunieaux (55e Ulusoy), Declercq, Demaret (75e Cassendre). Chénéenne: De Munnynck, Baijot, Potelle (29e Malherbe), Arabia, Dony, Fosse, Antonopoulos (46e Tricart), Zekraoui (46e De La Fuente Cabrera), Bridda, Wenego (46e Rennoir), Alardot. Cartes jaunes: Bridda, Declercq, Ulusoy. Arbitre: M. Van Der Goten.

Si, chez les messieurs, on doit se réjouir des qualifications en Coupe de Belgique du FC Tournai, d’Acren-Lessines et du Pays Vert, on ne peut en faire que de même, du côté féminin, avec… le Pays Vert. Le club athois a connu un dimanche faste avec ses deux équipes premières qui ont fait honneur à leurs couleurs. Si la qualif était une grosse surprise pour les hommes de Pascal Verriest face à la D2 de Londerzeel, elle était bien plus attendue pour les troupes du duo Sven Leleux-Sandrine Van Herzeele qui accueillaient un adversaire jouant en P2 sur le site d’Ostiches. Toutefois, rien n’a été évident pour les Gazelles, néo-pensionnaires de la série interprovinciale, qui ont dû recourir à la séance des tirs au but pour se débarrasser de la RJS Chénéenne.

Avant la loterie, les Athoises ont essayé de poser le jeu, dominant les débats au cours de la première période. Quelques situations dangereuses, dont un tir sur la barre, alertaient De Munnynck, la gardienne des visiteuses. La récompense locale tombait peu après la demi-heure, Guns ouvrant méritoirement la marque. Une avance qui était maintenue durant 45 bonnes minutes car, à la 78e, Arabia se chargeait de tromper la vigilance de l’ex-Havinnoise Everaet, montée à la pause en relais de Deboutez. Durant les dix dernières minutes, les Gazelles tentaient d’éviter les tirs au but mais la transversale en décidait une nouvelle fois autrement. Deux fois le cadre pour les joueuses locales qui manquaient de réussite ! Celle-ci était plus au rendez-vous lors de la séance fatidique malgré l’échec de Dewesler mais Dupont, Metten et Guns ne tremblaient pas tandis qu’en face, Arabia et De Munnynck connaissaient l’échec. Il restait à Everaet à conclure victorieusement la séance, ce que la gardienne emmenée dans ses bagages par Sandrine Van Herzeele faisait pour qualifier le Pays Vert qui, dimanche à 16 h, recevra Moldova, une D1 installée à Mol.