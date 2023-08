P2A: un statut de favori pleinement assumé à Luingne

La descente n’a donc en rien douché la motivation des Luingnois: "Même si on l’a encore en travers de la gorge, la déception est passée. On fera tout pour remonter même si retrouver la P1 n’est pas obligatoire. Il va falloir le faire dans une série qui n’a jamais été aussi relevée."

Avec, pour les Cleugnottes, un sacré derby, même s’ils seront nombreux au cours de la saison: "Depuis la faillite de L’Excel, c’est certainement le duel le plus attendu. La rivalité est extrême sportivement parce que les cartes ont été redistribuées. L’an dernier, on était le meilleur club de la région ; mais avec la montée de Dottignies en élite provinciale, ce n’est plus le cas ! Je sais que les joueurs ont déjà regardé la date (NDLR: samedi 28 octobre à Luingne). On essaiera de faire de ce match une belle fête sur et hors du terrain", espère le coach du RFCL.

Les atouts sont nombreux pour Giovanni: "Le groupe est resté relativement stable avec quelques bonnes pioches au niveau des arrivées. L’ambiance est toujours positive malgré la descente. Les gars sont vraiment motivés et désireux de retrouver la P1. Le retour de blessure de Richard Vercruysse va nous faire du bien. Le seul avantage de retrouver la série, c’est qu’elle nous propose pas mal de derbys. À titre personnel, je me réjouis de recroiser des coachs que j’apprécie. Enfin, je suis très satisfait aussi qu’on puisse jouer le samedi soir à domicile." Et à part les blessures déjà évoquées, c’est le calendrier qui chagrine le coach: "On finit début mai, c’est trop tôt alors que la reprise est fixée le 20 août. Ça vous oblige à reprendre au minimum un mois avant. Pourquoi ne pas jouer plus tard et faire une trêve hivernale plus longue ?" Son Top 3: "Mouscron, Luingne, Herseaux mais les concurrents sont nombreux !"

Si rien n’a changé du côté du comité, le club a créé un pôle des équipes premières chapeautées par Giovanni: "Le but est que les dirigeants puissent se consacrer exclusivement à nos jeunes qui sont plus de 350 ! Jean-Michel Reheul, papa de Renaud, va s’occuper de l’extra-sportif des équipes premières. Lors du premier match face au Pays Blanc B, un fan-day sera proposé aux supporters histoire de rependre la saison sur les chapeaux de roues."